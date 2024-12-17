Установлена личность второго погибшего во время взрыва на востоке Москвы

Вторым погибшим во время взрыва на Рязанском проспекте в Москве оказался водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллов. Он заехал за военным примерно в 6 часов утра, чтобы отвезти того на работу.

Изначально сообщалось, что при взрыве погибли двое военных. Однако как пишет Mash, позже было установлено, что одной из жертв стал водитель по имени Илья П. После того, как сдетонировало СВУ, вероятно, закреплённое на ручке самоката, мужчины скончались на месте.