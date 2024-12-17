Установлена личность второго погибшего во время взрыва на востоке Москвы
Mash: Вторым погибшим при взрыве на востоке Москвы оказался водитель Кириллова
Вторым погибшим во время взрыва на Рязанском проспекте в Москве оказался водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллов. Он заехал за военным примерно в 6 часов утра, чтобы отвезти того на работу.
Изначально сообщалось, что при взрыве погибли двое военных. Однако как пишет Mash, позже было установлено, что одной из жертв стал водитель по имени Илья П. После того, как сдетонировало СВУ, вероятно, закреплённое на ручке самоката, мужчины скончались на месте.
Напомним, мощный взрыв произошёл на востоке Москвы ранним утром 17 сентября. Сообщения о взрыве поступили примерно в 6:11. Сработавшее СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело. Погибшим оказался начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.
Life.ru