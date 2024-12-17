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17 декабря, 04:53
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Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве

SHOT: Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Погибшим в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, вторым погибшим стал его помощник. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Напомним, что мощный взрыв произошёл на востоке Москвы ранним утром 17 сентября. Сообщалось, что его жертвами могли стать двое военных. Сработавшее СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Оксана Попова
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