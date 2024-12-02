«Орешник» (ракета)
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2 декабря, 09:05

Серию терактов предотвратили в Дагестане: у боевиков нашли тонну селитры

Серию терактов предотвратили в Дагестане, задержано пятеро боевиков

Серию терактов предотвратили в Дагестане. По данным SHOT, у пятерых задержанных сторонников запрещённого ИГИЛ* изъяли тонну аммиачной селитры и все нужные компоненты для совершения подрывов в республике.

Как стало известно телеграм-каналу, 34-летний Ялимхан А. организовал группу, в которую вошли четыре человека. Самому младшему из них 19 лет. Они планировали теракты на территории Дагестана, в том числе атаки на правоохранителей. Чтобы реализовать преступный замысел, купили разные компоненты для изготовления взрывных устройств. Для материалов создали тайник в селе в Кизлярском районе.

Действия террористов вычислили силовики — обнаружили их тайник с компонентами для создания взрывных устройств. Все пятеро задержаны.

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Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нём», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма». Им грозит пожизненное лишение свободы.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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