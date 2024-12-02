Серию терактов предотвратили в Дагестане: у боевиков нашли тонну селитры

Серию терактов предотвратили в Дагестане. По данным SHOT, у пятерых задержанных сторонников запрещённого ИГИЛ* изъяли тонну аммиачной селитры и все нужные компоненты для совершения подрывов в республике.

Как стало известно телеграм-каналу, 34-летний Ялимхан А. организовал группу, в которую вошли четыре человека. Самому младшему из них 19 лет. Они планировали теракты на территории Дагестана, в том числе атаки на правоохранителей. Чтобы реализовать преступный замысел, купили разные компоненты для изготовления взрывных устройств. Для материалов создали тайник в селе в Кизлярском районе.