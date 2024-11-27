В Дагестане задержали мужчин, которые хотели совершить теракт в госучреждении

В Дагестане правоохранители задержали двух местных жителей, которые планировали совершить теракт в одном из государственных учреждений республики. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205.3, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (п), и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 К РФ», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Уточняется, что речь идёт о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств.

Известно, что в 2023-2024 годах мужчины вступили в преступный сговор для совершения террористического акта в одном из государственных учреждений. Они также прошли обучение, где получили знания и умения по изготовлению взрывных устройств. В июле 2024 года подозреваемые изготовили СВУ, но не успели его использовать — сотрудники правоохранительных органов задержали их раньше.