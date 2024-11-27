Московский суд продлил арест обвиняемому в причастности к теракту в Дербенте

Обвиняемый в причастности к теракту, произошедшему 23 июня в Дербенте, Магомед Кагиров был этапирован из Махачкалы в Москву. Басманный суд столицы продлил ему срок содержания под стражей до февраля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как уточняется в документах, ранее Кагиров уже привлекался к ответственности за насильственное преступление против представителей власти. Следствие считает, что на свободе он может скрыться и продолжить преступную деятельность. В материалах также указано, что причастность Кагирова к преступлению подтверждается свидетельскими показаниями, результатами оперативных мероприятий и его собственными словами.