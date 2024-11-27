Московский суд продлил арест обвиняемому в причастности к теракту в Дербенте
Обвиняемый в причастности к теракту, произошедшему 23 июня в Дербенте, Магомед Кагиров был этапирован из Махачкалы в Москву. Басманный суд столицы продлил ему срок содержания под стражей до февраля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, Кагиров обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт, повлёкший гибель человека). Мужчина подал апелляцию.
Как уточняется в документах, ранее Кагиров уже привлекался к ответственности за насильственное преступление против представителей власти. Следствие считает, что на свободе он может скрыться и продолжить преступную деятельность. В материалах также указано, что причастность Кагирова к преступлению подтверждается свидетельскими показаниями, результатами оперативных мероприятий и его собственными словами.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. В результате погибло 22 человека, в том числе 17 правоохранителей и православный священник — настоятель дербентского храма отец Николай. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров.
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