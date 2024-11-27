Суд в Москве арестовал двух человек по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двух подозреваемых по делу о государственной измене. Согласно информации из электронной картотеки, 26 ноября принято решение о заключении под стражу Т.Н. Омельченко и М.Б. Некрасова.

Обоих обвиняют в нарушении статьи 275 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за госизмену. По данной статье наказание может варьироваться вплоть до пожизненного лишения свободы. Дела рассматривают в закрытом режиме, поскольку в них присутствуют секретные материалы. Решения суда начнут действовать с 30 ноября.