Суд в Москве арестовал двух человек по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал двух подозреваемых по делу о государственной измене. Согласно информации из электронной картотеки, 26 ноября принято решение о заключении под стражу Т.Н. Омельченко и М.Б. Некрасова.
Обоих обвиняют в нарушении статьи 275 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за госизмену. По данной статье наказание может варьироваться вплоть до пожизненного лишения свободы. Дела рассматривают в закрытом режиме, поскольку в них присутствуют секретные материалы. Решения суда начнут действовать с 30 ноября.
Ранее суд Волгограда приговорил к 13,5 года колонии Никиту Журавеля, который в прошлом году сжёг Коран возле мечети. Новый срок он получил по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Напомним, что в 2023 году на допросе он заявил, что выполнял задание украинского куратора, пообещавшего заплатить за такую работу десять тысяч рублей. Президент России Владимир Путин тогда отметил, что отбывать своё наказание поджигатель направится в Чечню. В феврале 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима.
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