Никита Журавель получил 13,5 лет колонии строгого режима за госизмену
Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области
Суд Волгограда приговорил к 13,5 года колонии Никиту Журавеля, который в прошлом году сжёг Коран возле мечети. Новый срок он получил по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, что в 2023 году Журавель был задержан в Волгограде за сожжение корана возле мечети. На допросе он заявил, что выполнял задание украинского куратора, пообещавшего заплатить за такую работу десять тысяч рублей. Президент России Владимир Путин тогда сообщил, что отбывать своё наказание поджигатель направится в мусульманский регион. В феврале 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Затем ему предъявили новое обвинение — в госизмене передачу украинским спецслужбам данных о российских военных объектах.