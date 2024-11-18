«Майор ФСБ» обвинил московского пенсионера в госизмене и развёл на 24 млн

В Москве пожилой человек стал жертвой мошенников и лишился 24 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Согласно данным телеканала, в начале ноября 72-летнему жителю Москвы позвонил неизвестный, представившийся его «знакомым». Он сообщил, что вскоре поступит звонок от представителя силовых органов, с которым пенсионеру нужно будет поговорить якобы в рамках проверки предприятия, где он ранее трудился.

Через несколько часов на провод к россиянину подсел «следователь ФСБ», который предъявил ему обвинение в государственной измене. Позже с пенсионером связался «майор ФСБ», который убедил москвича, что с его счетов якобы проводились переводы средств украинским боевикам.

После этого мужчине позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила его перевести деньги на «безопасный счёт». Обманутый мужчина последовал указаниям аферистов и начал передавать снятые со счетов деньги курьерам мошенников, встречаясь с ними у банка, в сквере и у магазина. В итоге россиянин отдал преступникам более 24 миллионов рублей.