«Майор ФСБ» обвинил московского пенсионера в госизмене и развёл на 24 млн
Московский пенсионер передал мошенникам более 24 млн рублей
В Москве пожилой человек стал жертвой мошенников и лишился 24 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Согласно данным телеканала, в начале ноября 72-летнему жителю Москвы позвонил неизвестный, представившийся его «знакомым». Он сообщил, что вскоре поступит звонок от представителя силовых органов, с которым пенсионеру нужно будет поговорить якобы в рамках проверки предприятия, где он ранее трудился.
Через несколько часов на провод к россиянину подсел «следователь ФСБ», который предъявил ему обвинение в государственной измене. Позже с пенсионером связался «майор ФСБ», который убедил москвича, что с его счетов якобы проводились переводы средств украинским боевикам.
После этого мужчине позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила его перевести деньги на «безопасный счёт». Обманутый мужчина последовал указаниям аферистов и начал передавать снятые со счетов деньги курьерам мошенников, встречаясь с ними у банка, в сквере и у магазина. В итоге россиянин отдал преступникам более 24 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что советского балетмейстера Олега Виноградова обманули мошенники, присвоившие 15 миллионов рублей. Притворившись сотрудниками службы безопасности банка, злоумышленники убедили артиста перевести средства на защищённый счет. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.
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