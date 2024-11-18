Мошенники научились получать доступ к вашим данным через старый номер телефона

Многие номера, которые продаются в салонах связи, уже использовались другими людьми. А это значит, что к ним может быть привязан доступ к личным аккаунтам, например, в банке, социальных сетях или почте. Но представьте, что вы забыли отвязать свой старый номер от интернет-банка. Новый владелец этого номера может получить смс с кодом подтверждения и войти в ваш аккаунт. А дальше – дело техники: перевести деньги на другой счёт, предупреждают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

«В случае, если клиент не предоставит банку новый номер телефона, он не сможет получать информацию о своих финансовых операциях. Необходимо удалить старый номер телефона из интернет-банка, чтобы новый владелец не смог получить доступ к СМС-сообщениям и паролям. Это может привести к несанкционированному использованию онлайн-банка, переводу средств или оформлению кредита», — отмечают эксперты.

Кроме финансовых трудностей, использование старого номера телефона может стать причиной утечки личных данных и потери доступа к аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Если восстановление доступа происходит через SMS, даже двухфакторная аутентификация не всегда может обеспечить надежную защиту. Злоумышленники могут изменить пароль, получить контакты владельца и рассылать от его имени просьбы о займе денег.

Для приложений, которые обрабатывают персональные данные, важно предусмотреть дополнительные методы авторизации. Как альтернативу можно использовать биометрические данные или электронную почту.