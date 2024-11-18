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18 ноября, 15:57

Мошенники научились получать доступ к вашим данным через старый номер телефона

Эксперты Роскачества советуют удалять старый номер телефона из всех сервисов

Обложка © unsplash.com/clemono2

Обложка © unsplash.com/clemono2

Многие номера, которые продаются в салонах связи, уже использовались другими людьми. А это значит, что к ним может быть привязан доступ к личным аккаунтам, например, в банке, социальных сетях или почте. Но представьте, что вы забыли отвязать свой старый номер от интернет-банка. Новый владелец этого номера может получить смс с кодом подтверждения и войти в ваш аккаунт. А дальше – дело техники: перевести деньги на другой счёт, предупреждают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

«В случае, если клиент не предоставит банку новый номер телефона, он не сможет получать информацию о своих финансовых операциях. Необходимо удалить старый номер телефона из интернет-банка, чтобы новый владелец не смог получить доступ к СМС-сообщениям и паролям. Это может привести к несанкционированному использованию онлайн-банка, переводу средств или оформлению кредита», — отмечают эксперты.

Кроме финансовых трудностей, использование старого номера телефона может стать причиной утечки личных данных и потери доступа к аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Если восстановление доступа происходит через SMS, даже двухфакторная аутентификация не всегда может обеспечить надежную защиту. Злоумышленники могут изменить пароль, получить контакты владельца и рассылать от его имени просьбы о займе денег.

Новая афера: Телефонные мошенники теперь маскируются под сотрудников почты
Новая афера: Телефонные мошенники теперь маскируются под сотрудников почты

Для приложений, которые обрабатывают персональные данные, важно предусмотреть дополнительные методы авторизации. Как альтернативу можно использовать биометрические данные или электронную почту.

Ранее генеральный директор IT-компании EdgeЦентр Михаил Шурыгин поделился своими мыслями о том, как понять, что ваш телефон был взломан. Он дал несколько рекомендаций, которые помогут вовремя обнаружить эту неприятную ситуацию.

Александра Журавская
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