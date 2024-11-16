Новая афера: Телефонные мошенники теперь маскируются под сотрудников почты

Мошенники разработали двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других онлайн-сервисах. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

На первом этапе злоумышленники звонят своей жертве, представляясь сотрудниками «Почты России». Они утверждают, что на имя гражданина поступила посылка, за которой необходимо явиться в отделение. При этом мошенники предлагают упростить процесс, пообещав прислать уведомление, для оформления которого нужно назвать код из СМС.

Если на этом этапе гражданин кладет трубку, подозревая неладное, афера переходит в решающую фазу. Через некоторое время поступает звонок от якобы представителя силовых ведомств, который предупреждает о попытке взлома учётной записи на «Госуслугах». Для её защиты вновь просят продиктовать код из СМС.

«Введя такой код, человек становится жертвой дальнейшего обмана, который может заключаться в потере аккаунта на Госуслугах, взятии микрозаймов или дальнейшей раскрутке кредитной схемы. По этой причине вести разговоры с неизвестными кем бы они не представились вам, категорически не рекомендуется», — резюмировал юрист.