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8 ноября, 14:14

Не называйте код! Аферисты ловят жертв на новую схему с доставкой по «Почте России»

«Почта России» сообщила о новом мошенничестве с кодами из SMS для «‎доставки»

Доставка «Почты России». Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Доставка «Почты России». Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мошенники идут на всё новые ухищрения ради присвоения чужих денег, теперь они пробуют на россиянах схему с кодами из SMS от имени «Почты России» под предлогом оформления доставки. Об этом госкомпания предупредила у себя в Telegram-канале и призвала клиентов быть бдительными.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — информирует «Почта» и напоминает, что никогда не запрашивает коды из SMS.

Компания не уточнила, что может произойти, если клиент всё же назовёт мошенникам код, но догадаться не сложно – цифры из СМС могут предоставить аферистам доступ к кабинетам на Госуслугах и банковских приложениях. Тогда уже можно распрощаться со своими средствами или даже стать обладателем неожиданного кредита и не одного.

А ранее сообщалось, что аферисты начали похищать средства у пожилых россиян, обещая им перерасчёт пенсии в обмен на предоставление цифр из кода идентификации. По словам депутата Госдумы, члена Комитета по информационной политике Антона Немкина, злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и убеждают пенсионеров в том, что у них есть некий неучтённый трудовой стаж.

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Андрей Бражников
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