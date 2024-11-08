Не называйте код! Аферисты ловят жертв на новую схему с доставкой по «Почте России»

Мошенники идут на всё новые ухищрения ради присвоения чужих денег, теперь они пробуют на россиянах схему с кодами из SMS от имени «Почты России» под предлогом оформления доставки. Об этом госкомпания предупредила у себя в Telegram-канале и призвала клиентов быть бдительными.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — информирует «Почта» и напоминает, что никогда не запрашивает коды из SMS.

Компания не уточнила, что может произойти, если клиент всё же назовёт мошенникам код, но догадаться не сложно – цифры из СМС могут предоставить аферистам доступ к кабинетам на Госуслугах и банковских приложениях. Тогда уже можно распрощаться со своими средствами или даже стать обладателем неожиданного кредита и не одного.