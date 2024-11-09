Россиян предупредили о новой дерзкой схеме мошенников в WhatsApp
Mash: Мошенники начали обманывать россиян от имени службы безопасности WhatsApp
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана доверчивых граждан. Теперь они пытаются провернуть свои схемы от лица администрации WhatsAPP, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности и угрожают заблокировать приложение, если им не назвать некий «спасательный код». На деле это же комбинация для восстановления доступа к аккаунту.
Затем мошенники входят в профиль, меняют пароль и начинают рассылку контактам жертвы с просьбой перекинуть деньги под предлогом различных причин, например попадания в ДТП.
Ранее сообщалось, что мошенники стали подделывать голоса умерших и просить перевод денег «на тот свет». Беспринципные злоумышленники играют на чувствах граждан.
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