Россиян предупредили о новой дерзкой схеме мошенников в WhatsApp

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана доверчивых граждан. Теперь они пытаются провернуть свои схемы от лица администрации WhatsAPP, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности и угрожают заблокировать приложение, если им не назвать некий «спасательный код». На деле это же комбинация для восстановления доступа к аккаунту.

Затем мошенники входят в профиль, меняют пароль и начинают рассылку контактам жертвы с просьбой перекинуть деньги под предлогом различных причин, например попадания в ДТП.