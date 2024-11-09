Актёр Прыгунов отдал аферистам более ста тысяч за «медпроцедуры», на которые не записывался

Легендарную звезду сериалов «Громовы» и «Убойная сила» Льва Прыгунова развели на 118 тысяч мошенники в Москве. Его попросили оплатить медпроцедуры, на которые он якобы был записан.

Как стало известно SHOT, 85-летнему Льву Георгиевичу на днях позвонили неизвестные. Представились сотрудниками медицинской клиники и заявили, что актёр записан на три процедуры: чтобы на них попасть, всё надо оплатить. А для подтверждения попросили пройти по ссылкам. Когда артист выполнил все условия, с его счетов списалось в сумме 118 тысяч рублей на неизвестные карты.

После случившегося Лев Георгиевич попытался связаться с медработниками, но никакого ответа не получил. Он обратился в полицию. Проводится проверка.

Лев Прыгунов — известный советский и российский актёр. Прославился благодаря ролям в фильмах «Дети Дон Кихота», «Застава Ильича», «Иду на грозу», «Пропавшая экспедиция», «Как закалялась сталь», «Рождённая революцией», «Трактир на Пятницкой», а также в сериалах «Громовы. Дом надежды», «Беспринципные».