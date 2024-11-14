Легендарный советский балетмейстер положил на «безопасный счёт» более 15 млн рублей
Советского балетмейстера Олега Виноградова обманули мошенники на 15 млн руб.
Народный артист СССР и балетмейстер Олег Виноградов. Обложка ТАСС / Руслан Шамуков
На уловку мошенников попался народный артист СССР и всемирно известный балетмейстер Олег Виноградов. Он отдал злоумышленникам более 15 миллионов рублей, сообщает Mash на Мойке.
Общение с аферистами началось ещё в августе текущего года. Неизвестные позвонили Виноградову и представились службой безопасности банка. Они посоветовали артисту снять все средства и передать их для того, чтобы положить на безопасный счёт. Всю сумму Виноградов отдавал три месяца.
Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Участникам схемы грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что Олег Михайлович Виноградов является советским и российским артистом балета, хореографом и педагогом. За свою деятельность он награждён орденом Ленина. В прошлом является главным балетмейстером Мариинского театра. Он также работал художественным руководителем академии балета в Вашингтоне и был директором труппы в Сеуле.
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