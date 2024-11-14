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Регион
14 ноября, 14:46

Легендарный советский балетмейстер положил на «безопасный счёт» более 15 млн рублей

Советского балетмейстера Олега Виноградова обманули мошенники на 15 млн руб.

Народный артист СССР и балетмейстер Олег Виноградов. Обложка ТАСС / Руслан Шамуков

Народный артист СССР и балетмейстер Олег Виноградов. Обложка ТАСС / Руслан Шамуков

На уловку мошенников попался народный артист СССР и всемирно известный балетмейстер Олег Виноградов. Он отдал злоумышленникам более 15 миллионов рублей, сообщает Mash на Мойке.

Общение с аферистами началось ещё в августе текущего года. Неизвестные позвонили Виноградову и представились службой безопасности банка. Они посоветовали артисту снять все средства и передать их для того, чтобы положить на безопасный счёт. Всю сумму Виноградов отдавал три месяца.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Участникам схемы грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Олег Михайлович Виноградов является советским и российским артистом балета, хореографом и педагогом. За свою деятельность он награждён орденом Ленина. В прошлом является главным балетмейстером Мариинского театра. Он также работал художественным руководителем академии балета в Вашингтоне и был директором труппы в Сеуле.

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Ранее на уловку аферистов попался звезда сериалов «Громовы» и «Убойная сила» Лев Прыгунов. Его развели на 118 тысяч рублей в Москве. Актёр решил оплатить медицинские процедуры, но оказалось, что он на них вовсе не записывался. 85-летний Прыгунов обратился в полицию. Проводится проверка.

Наталья Афонина
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