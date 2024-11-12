Мошенники освоили новую аферу с двойным звонком

В России найдена новая мошенническая схема получения доступа к аккаунтам граждан на госпорталах с помощью нескольких попыток обмана. О нём сообщила журналистам пресс-служба ВТБ.

«Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств» , — сообщили в банке.

Сначала мошенники звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками госструктур. Злоумышленники заявляют о наличии некого заказного письма и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление — электронный или почтовый. Если жертва даёт согласие на получение, то её просят назвать код с государственного портала. Многие на этом этапе завершают разговор, понимая, что это обман.

Именно в этом случае аферисты снова перезванивают и уже представлятся сотрудниками тех же порталов,

заявляя, что предыдущий звонок поступил от мошенников и ещё раз просят код, чтобы восстановить доступ к учётной записи. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана.