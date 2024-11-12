Мошенники освоили новую аферу с двойным звонком
ВТБ: Злоумышленники начали взламывать аккаунты россиян на госпорталах
В России найдена новая мошенническая схема получения доступа к аккаунтам граждан на госпорталах с помощью нескольких попыток обмана. О нём сообщила журналистам пресс-служба ВТБ.
«Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств», — сообщили в банке.
Сначала мошенники звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками госструктур. Злоумышленники заявляют о наличии некого заказного письма и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление — электронный или почтовый. Если жертва даёт согласие на получение, то её просят назвать код с государственного портала. Многие на этом этапе завершают разговор, понимая, что это обман.
Именно в этом случае аферисты снова перезванивают и уже представлятся сотрудниками тех же порталов,
заявляя, что предыдущий звонок поступил от мошенников и ещё раз просят код, чтобы восстановить доступ к учётной записи. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана.
Ранее стало известно о самой сильной активности злоумышленников на фоне распродаж. Так как в ноябре у россиян есть возможность приобрести товары по большим скидкам — аферисты не теряют надежды получить крупные суммы. Например, мошенники создают поддельные сайты, как у настоящих топовых брендов. В случае заказа како-го либо товара, аеристы могут в свободном доступе получить имена учётных записей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию.
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