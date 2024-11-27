Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за вербовку в антироссийское движение
Жителя Крыма Эльдара Абдураимова приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей за вербовку в антироссийское подпольное движение «Атеш» для совершения терактов. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.
29 сентября 2022 года Абдураимов посмотрел в интернете видео с призывом вступить в антироссийское движение «Атеш», а после направил этот ролик своим знакомым, которых позже стал уговаривать совершить теракт в Крыму. Уголовное дело было возбуждено по трём эпизодам статьи о содействии террористической деятельности. Приговор в законную силу ещё не вступил.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщил представитель суда.
Ранее Life.ru писал, что украинский спецназовец Александр Любас на гидроцикле попытался попасть в Крым, но был осуждён на 20 лет. В 2022 году он прошёл обучение диверсионной работе в Днепропетровской и Одесской областях. Затем в составе группы он должен был высадиться в Крыму, установить там флаг Украины, заснять это на видео, а также напасть на солдат ВС РФ.
Freepik / rawpixel.com