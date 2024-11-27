Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за вербовку в антироссийское движение

Жителя Крыма Эльдара Абдураимова приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей за вербовку в антироссийское подпольное движение «Атеш» для совершения терактов. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.

29 сентября 2022 года Абдураимов посмотрел в интернете видео с призывом вступить в антироссийское движение «Атеш», а после направил этот ролик своим знакомым, которых позже стал уговаривать совершить теракт в Крыму. Уголовное дело было возбуждено по трём эпизодам статьи о содействии террористической деятельности. Приговор в законную силу ещё не вступил.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщил представитель суда.