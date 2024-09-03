Украинский спецназовец на гидроцикле попытался попасть в Крым, но был осуждён на 20 лет Суд дал 20 лет тюрьмы сотруднику ГУР Украины за попытку высадиться в Крыму 3 сентября, 08:30 Александр Любас в суде. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

Южный окружной военный суд отправил в колонию на 20 лет украинского диверсанта, Александра Любаса, который был участником попытки высадиться на побережье Крыма и атаковать российских военнослужащих. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Александр Любас в суде. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Судом установлено, что мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в подразделении специального назначения «Артан» главного управления разведки Украины, задачей которого являлись диверсионно-разведывательные операции на территории России», — говорится в тексте.

В 2022 году Любас прошёл обучение диверсионной работе в Днепропетровской и Одесской областях. Затем в составе группы он должен был высадиться в Крыму, установить там флаг Украины, заснять это на видео, а также напасть на солдат ВС РФ. В октябре 2023 года украинские диверсанты приступил к реализации плана, они пересекли границу РФ на гидроциклах и катерах. Российские пограничники заметили противника. Любас попытался скрыться, но при резком манёвре упал с водного мотоцикла.

Дело было возбуждено сразу по нескольким статьям: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконные приобретение, перевозка и ношение оружия, контрабанда взрывчатки и пересечение границы РФ. Любас отправлен в колонию строгого режима на 20 лет, первые три года он проведёт в тюрьме.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ опубликовал кадры допроса агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Их задержали в Керчи и Севастополе. Они планировали подрывы на территории полуострова, одной из целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь.

Авторы Татьяна Миссуми