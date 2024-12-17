Life.ru публикует видео обстановки на месте взрыва в Москве
Полиция оградила место взрыва на Рязанском проспекте в Москве, зону изучают криминалисты с собаками. Кадры из эпицентра событий оказались в распоряжении Life.ru.
Обстановка на месте взрыва в Москве. Видео © Life.ru
Тела погибших завёрнуты в чёрные мешки. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и сработало дистанционно около 6:00.
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