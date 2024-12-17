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Регион
17 декабря, 05:13

Life.ru публикует видео обстановки на месте взрыва в Москве

Полиция оградила место взрыва на Рязанском проспекте в Москве, зону изучают криминалисты с собаками. Кадры из эпицентра событий оказались в распоряжении Life.ru.

Обстановка на месте взрыва в Москве. Видео © Life.ru

Тела погибших завёрнуты в чёрные мешки. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего.

SHOT: Мощный взрыв выбил окна и двери в многоэтажке Москвы, есть пострадавшие
SHOT: Мощный взрыв выбил окна и двери в многоэтажке Москвы, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал, что в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и сработало дистанционно около 6:00.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
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