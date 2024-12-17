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17 декабря, 05:56

СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

СК: Начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны

Следственные органы официально подтвердили гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в результате взрыва в центре Москвы. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — сообщили в ведомстве.

Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 сентября. Сообщения о нём поступили примерно в 6:11. Сработавшее СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело. Погибшим оказался начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия.

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Оксана Попова
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