СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
СК: Начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны
Следственные органы официально подтвердили гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в результате взрыва в центре Москвы. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — сообщили в ведомстве.
Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 сентября. Сообщения о нём поступили примерно в 6:11. Сработавшее СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело. Погибшим оказался начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия.