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Регион
15 декабря, 05:39

ФСБ задержала в ДНР мужчину, причастного к подрыву внедорожника в Донецке

В ДНР спецслужбам удалось задержать мужчину, который причастен к подрыву внедорожника в центре Донецка 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

Допрос мужчины, причастного к подрыву внедорожника в Донецке. Видео © Telegram / Следком по ДНР

«Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, причастного к подрыву автомобиля в центре Донецка», — говорится в сообщении.

В ходе допроса задержанный признался, что действовал по заданию ГУР МО Украины. За выполнение задачи ему обещали денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Оперативные мероприятия по поиску причастных к преступлению продолжаются.

ФСИН: Погибший при взрыве внедорожника в Донецке не был сотрудником колонии
ФСИН: Погибший при взрыве внедорожника в Донецке не был сотрудником колонии

Напомним, внедорожник взорвался в центре Донецка утром 9 декабря. Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв. Машина была куплена три месяца назад. Правоохранители завели уголовное дело. Позже СМИ сообщали, что при взрыве в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжёлом состоянии. Против Евсюкова и его зама на Украине завели уголовное дело — их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ, которые скончались в июле 2022 года в результате удара американскими РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Telegram / Следком по ДНР

Мария Любицкая
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