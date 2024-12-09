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Регион
9 декабря, 10:04

Подрывник из Донецка не получит $21 тысячу от ВСУ за убийство начальника ИК – он выжил

ФСИН опровергла данные о гибели начальника ИК Евсюкова при взрыве авто в Донецке

Место взрыва внедорожника в ДНР. Фото © Telegram / Следком

Место взрыва внедорожника в ДНР. Фото © Telegram / Следком

Стало известно, что погибший при подрыве внедорожника в Донецке не проходил службу в Главном управлении ФСИН по ДНР. Об этом сообщили в ведомстве.

«В сети Интернет распространяется информация о гибели человека в результате подрыва автомобиля в центре Донецка 9 декабря 2024 года. Сообщаем, что погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по ДНР», — уточнили в ведомстве.

Напомним, внедорожник взорвался в центре Донецка утром 9 декабря. Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв. Машина была куплена три месяца назад. Правоохранители завели уголовное дело. Позже СМИ сообщали, что при взрыве в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжёлом состоянии. Против Евсюкова и его зама на Украине завели уголовное дело — их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ, которые скончались в июле 2022 года в результате удара американскими РСЗО HIMARS.

За голову взорванного в Донецке Евсюкова на Украине предлагали 21 тыс. долларов
За голову взорванного в Донецке Евсюкова на Украине предлагали 21 тыс. долларов
Алена Пенчугина
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