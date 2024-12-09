Подрывник из Донецка не получит $21 тысячу от ВСУ за убийство начальника ИК – он выжил

«В сети Интернет распространяется информация о гибели человека в результате подрыва автомобиля в центре Донецка 9 декабря 2024 года. Сообщаем, что погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по ДНР», — уточнили в ведомстве.

Напомним, внедорожник взорвался в центре Донецка утром 9 декабря. Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв. Машина была куплена три месяца назад. Правоохранители завели уголовное дело. Позже СМИ сообщали, что при взрыве в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжёлом состоянии. Против Евсюкова и его зама на Украине завели уголовное дело — их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ, которые скончались в июле 2022 года в результате удара американскими РСЗО HIMARS.