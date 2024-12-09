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Регион
9 декабря, 08:40
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За голову взорванного в Донецке Евсюкова на Украине предлагали 21 тыс. долларов

За голову начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, который стал жертвой взрыва в Донецке утром 9 декабря, предлагали награду на украинских сайтах в 21 тысячу долларов. Об это сообщает Mash на Донбассе.

Жена бывшего начальника колонии в Еленовке сейчас в больнице. Она в сознании, но разговаривать с журналистами не стала.

При взрыве в Донецке погиб начальник колонии, где ВСУ ударом HIMARS убили своих же солдат
При взрыве в Донецке погиб начальник колонии, где ВСУ ударом HIMARS убили своих же солдат

Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело против Евсюкова и его заместителя, которых обвиняют в причастности к гибели украинских военнопленных. Эти события произошли в июле 2022 года в результате удара американских РСЗО HIMARS. Напомним, что 29 июля ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в ДНР, в результате чего погибли 50 украинских военнослужащих, а 73 получили ранения.

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Telegram / Донецкое агентство новостей

Марина Фещенко
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