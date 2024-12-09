При взрыве в Донецке погиб начальник колонии, где ВСУ ударом HIMARS убили своих же солдат

В результате взрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.

Ранее против Евсюкова и его зама на Украине завели уголовное дело — их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ, которые скончались в июле 2022 года в результате удара американскими РСЗО HIMARS. Напомним, что 29 июля ВСУ ударили HIMARS по следственному изолятору в ДНР, 50 украинских военных погибли и 73 были ранены.