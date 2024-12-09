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Регион
9 декабря, 07:54
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При взрыве в Донецке погиб начальник колонии, где ВСУ ударом HIMARS убили своих же солдат

При взрыве внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии

В результате взрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.

Ранее против Евсюкова и его зама на Украине завели уголовное дело — их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ, которые скончались в июле 2022 года в результате удара американскими РСЗО HIMARS. Напомним, что 29 июля ВСУ ударили HIMARS по следственному изолятору в ДНР, 50 украинских военных погибли и 73 были ранены.

Внедорожник в Донецке взорвали с помощью СВУ мощностью до 200 граммов тротила
Внедорожник в Донецке взорвали с помощью СВУ мощностью до 200 граммов тротила

Внедорожник взорвался в центре Донецка утром 9 декабря. Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв. Машина была куплена три месяца назад. Правоохранители завели уголовное дело.

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Александра Вишнякова
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