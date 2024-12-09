Внедорожник в Донецке взорвали с помощью СВУ мощностью до 200 граммов тротила

СВУ сдетонировало во внедорожнике в Донецке. По сведениям SHOT, его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв. Пострадавшие госпитализированы. Машина была куплена три месяца назад.