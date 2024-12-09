Внедорожник в Донецке взорвали с помощью СВУ мощностью до 200 граммов тротила
Взорванный внедорожник в Донецке. Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей
СВУ сдетонировало во внедорожнике в Донецке. По сведениям SHOT, его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Взрывное устройство, предположительно, было заложено под сидение водителя в «Ленд Крузер Прадо». Как только мужчина и женщина сели в авто, произошёл взрыв. Пострадавшие госпитализированы. Машина была куплена три месяца назад.
Напомним, внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения. Очевидцы сразу бросились к пострадавшим и оказывали им помощь до приезда скорой. Правоохранители завели уголовное дело.