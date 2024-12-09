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Регион
8 декабря, 21:53

В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв

В Слободском районе Харькова на востоке Украины прогремел взрыв у здания полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.

По информации, неизвестное взрывное устройство сдетонировало возле центрального входа территориального отдела полиции около 17:00 по местному времени (18:00 мск). Фасад здания получил повреждения, однако пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.

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А 7 декабря украинские СМИ сообщали о взрывах, которые произошли в городах Конотоп Сумской области и Могилёв-Подольский Винницкой области. Подробности инцидентов неизвестны. В этот момент в областях звучала воздушная тревога.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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