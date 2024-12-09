В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв

В Слободском районе Харькова на востоке Украины прогремел взрыв у здания полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.

По информации, неизвестное взрывное устройство сдетонировало возле центрального входа территориального отдела полиции около 17:00 по местному времени (18:00 мск). Фасад здания получил повреждения, однако пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.