«Орешник» (ракета)
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7 декабря, 04:46

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Могилёве-Подольском

Взрывы произошли в украинских городах Конотоп Сумской области и Могилёв-Подольский Винницкой области. Об этом пишут издания «Общественное» и ТСН.

Подробности инцидентов неизвестны. В этот момент в областях звучала воздушная тревога.

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Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населённых пунктов Пустынки и Сухие Ялы в ДНР. Боевые задачи решали подразделения группировок войск «Восток» и «Центр».

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Артур Лапсаков
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