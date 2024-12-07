Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Могилёве-Подольском
Взрывы произошли в украинских городах Конотоп Сумской области и Могилёв-Подольский Винницкой области. Об этом пишут издания «Общественное» и ТСН.
Подробности инцидентов неизвестны. В этот момент в областях звучала воздушная тревога.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населённых пунктов Пустынки и Сухие Ялы в ДНР. Боевые задачи решали подразделения группировок войск «Восток» и «Центр».
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