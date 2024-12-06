Немецкий, израильский и без НАТО: Запад увидел три варианта завершения конфликта на Украине

Украина продолжит своё существование после завершения российской спецоперации согласно трём возможным сценариям, среди которых велика вероятность территориальных уступок в пользу РФ и отказ от участия в военных альянсах. Об этом пишет итальянское издание il Fatto Quotidiano.

Первый вариант напоминает разделение Германии после Второй мировой воны, поэтому условно называется «немецким». В этом случае западная часть Украины будет находиться под протекторатом западных стран и присоединится к НАТО. Второй сценарий — «израильский». Согласно ему Киеву будет отказано в членстве в альянсе, однако страна всё же получит необходимую помощь и вооружение от натовцев.

И, наконец, возможен третий вариант. Украинские земли разделят на регионы при участии некой «международной миссии» из не входящих в НАТО стран, среди которых окажутся Индия и Китай. По мнению издания, последний сценарий якобы готов запустить в реализацию новый президент США Дональд Трамп. Американский политик не раз громко говорил, что сможет остановить военные действия на Украине, отмечается в публикации.