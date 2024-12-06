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Регион
6 декабря, 13:28

Немецкий, израильский и без НАТО: Запад увидел три варианта завершения конфликта на Украине

iFQ: Есть три сценария урегулирования на Украине, в том числе с уступкой земель

Украина продолжит своё существование после завершения российской спецоперации согласно трём возможным сценариям, среди которых велика вероятность территориальных уступок в пользу РФ и отказ от участия в военных альянсах. Об этом пишет итальянское издание il Fatto Quotidiano.

Первый вариант напоминает разделение Германии после Второй мировой воны, поэтому условно называется «немецким». В этом случае западная часть Украины будет находиться под протекторатом западных стран и присоединится к НАТО. Второй сценарий — «израильский». Согласно ему Киеву будет отказано в членстве в альянсе, однако страна всё же получит необходимую помощь и вооружение от натовцев.

И, наконец, возможен третий вариант. Украинские земли разделят на регионы при участии некой «международной миссии» из не входящих в НАТО стран, среди которых окажутся Индия и Китай. По мнению издания, последний сценарий якобы готов запустить в реализацию новый президент США Дональд Трамп. Американский политик не раз громко говорил, что сможет остановить военные действия на Украине, отмечается в публикации.

У Трампа есть три варианта плана по Украине: СМИ раскрыли детали каждого
У Трампа есть три варианта плана по Украине: СМИ раскрыли детали каждого

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия прорабатывает сценарии для возможной отправки миротворческих сил Бундесвера, однако эти планы остаются конфиденциальными. При этом Берлин исключает участие своих сухопутных войск в боевых действиях на Украине.

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Татьяна Миссуми
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