Германия допустила отправку миротворческих сил на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия прорабатывает сценарии для возможной отправки миротворческих сил Бундесвера, однако эти планы остаются конфиденциальными. Его слова приводит издание Deutschlandfunk.

Писториус уточнил, что условия размещения войск будут зависеть от масштабов операции и требований сторон конфликта. Однако министр отметил, что Германия исключает участие своих сухопутных войск в боевых действиях на Украине.

По словам Писториуса, на данный момент невозможно говорить о будущем Украины, так как в стране происходят разные сценарии, раскрытие которых на этом этапе было бы преждевременным и не принесло бы пользы.