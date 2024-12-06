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6 декабря, 04:37

Германия допустила отправку миротворческих сил на Украину

Писториус не исключил отправку миротворческих сил Бундесвера на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия прорабатывает сценарии для возможной отправки миротворческих сил Бундесвера, однако эти планы остаются конфиденциальными. Его слова приводит издание Deutschlandfunk.

Писториус уточнил, что условия размещения войск будут зависеть от масштабов операции и требований сторон конфликта. Однако министр отметил, что Германия исключает участие своих сухопутных войск в боевых действиях на Украине.

По словам Писториуса, на данный момент невозможно говорить о будущем Украины, так как в стране происходят разные сценарии, раскрытие которых на этом этапе было бы преждевременным и не принесло бы пользы.

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Песков: Ввод миротворцев на Украину возможен только с согласия сторон конфликта

Ранее планы Запада по размещению миротворцев на Украине прокомментировали в МИД России, назвав их провокационными. В ведомстве подчеркнули, что такие шаги приведут к ещё большему вовлечению Запада в конфликт с Россией, усиливая напряжённость.

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Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Анатолий Цейко
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