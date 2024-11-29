Песков: Ввод миротворцев на Украину возможен только с согласия сторон конфликта
Размещение миротворческого контингента на Украине возможно только с согласия всех сторон конфликта. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию разведки РФ о планах Запада оккупировать Незалежную под видом ввода миротворцев.
«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», — заявил Песков.
Напомним, что СВР рассекретила план Запада по оккупации Украины. На территорию Незалежной хотят ввести «миротворческий контингент» в 100 тысяч человек и распределить земли между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией.
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