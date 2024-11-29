Размещение миротворческого контингента на Украине возможно только с согласия всех сторон конфликта. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию разведки РФ о планах Запада оккупировать Незалежную под видом ввода миротворцев.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», — заявил Песков.