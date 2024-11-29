Песков: Россия даст соответствующий ответ на каждый удар по своей территории

ВС РФ в ответ на атаки по российской территории западными дальнобойными ракетами нанесли ракетные удары по целям, которые имеют отношение к работе военно-промышленного комплекса Украины. Впредь Россия будет давать адекватный ответ на каждый удар западными ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия (удары по объектам на Украине. — Прим. Life.ru) осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа. Эта практика будет продолжаться», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что массированный удар наносился исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности ВПК.