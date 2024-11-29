Для гарантированного осуществления всех запланированных задач Запад может пойти на фактическую оккупацию Украины путём введения на её территорию «миротворческого контингента» в 100 тысяч человек. В дальнейшем, согласно задумке, земли распределят между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией. Об этом сообщают в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — передаёт ТАСС сообщение СВР.