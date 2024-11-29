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29 ноября, 07:07
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СВР раскрыла, как Румыния, Польша, ФРГ и Британия собираются поделить земли Украины

СВР РФ: Украину для оккупации планируют поделить Румыния, Польша, ФРГ и Британия

Для гарантированного осуществления всех запланированных задач Запад может пойти на фактическую оккупацию Украины путём введения на её территорию «миротворческого контингента» в 100 тысяч человек. В дальнейшем, согласно задумке, земли распределят между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией. Об этом сообщают в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — передаёт ТАСС сообщение СВР.

В США считают раздел Украины неизбежным
В США считают раздел Украины неизбежным

А ранее британская газета Financial Time узнала, что страны Запада рассматривают разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Авторы материала уточняют, что подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные России территории взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель. Тем временем дела у ВСУ на линии фронта крайне плохи. Ранее Life.ru показывал видео с массовой сдачей украинцев в плен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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