Разделить на две части: В Британии раскрыли, какую участь Запад готовит для Украины
FT: Запад более 18 месяцев рассматривает раздел Украины по сценарию ФРГ и ГДР
Страны Запада рассматривают разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Сценарий Западной Германии обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные России территории взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.
По данным газеты, западные дипломаты вместе с украинскими чиновниками считают, что подобные гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования кризиса на Украине.
А ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг на примере советско-финской войны заявил, что Украина должна подумать над территориальными уступками. Он отметил, что в 1939 году европейская страна вела войну с СССР, которая закончилась тем, что Финляндия была вынуждена отказаться от 10% своей территории.
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