Разделить на две части: В Британии раскрыли, какую участь Запад готовит для Украины

Страны Запада рассматривают разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Сценарий Западной Германии обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные России территории взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.

По данным газеты, западные дипломаты вместе с украинскими чиновниками считают, что подобные гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования кризиса на Украине.