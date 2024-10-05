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5 октября, 13:46

Разделить на две части: В Британии раскрыли, какую участь Запад готовит для Украины

FT: Запад более 18 месяцев рассматривает раздел Украины по сценарию ФРГ и ГДР

Страны Запада рассматривают разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Сценарий Западной Германии обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные России территории взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.

По данным газеты, западные дипломаты вместе с украинскими чиновниками считают, что подобные гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования кризиса на Украине.

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А ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг на примере советско-финской войны заявил, что Украина должна подумать над территориальными уступками. Он отметил, что в 1939 году европейская страна вела войну с СССР, которая закончилась тем, что Финляндия была вынуждена отказаться от 10% своей территории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Дарья Нарыкова
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