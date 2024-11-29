В США считают раздел Украины неизбежным

Политолог Ян Бреммер предупредил, что Европа должна готовиться к разделению Украины и усилению России. В интервью Bild он заявил, что у Киева нет сил для возвращения территории. Он отметил, что никто не ожидает, что Москва вернёт эти земли добровольно.

Эксперт также подчеркнул, что политика нынешнего президента США Джо Байдена не дала результатов, и после победы Дональда Трампа могут начаться мирные переговоры, которые приведут к потере Донбасса для Незалежной.

Новый президент Штатов, по мнению политолога, будет использовать сокращение военной помощи как рычаг давления на Киев. А также он считает, что Трамп не будет выходить из НАТО, так как гордится достигнутым укреплением альянса.