Миссия невыполнима: Представителю Трампа по Украине предрекли большие трудности
Der Spiegel: Представитель Трампа по Украине столкнётся с неразрешимой задачей
Кит Келлог. Обложка © Wikipedia / JKTKMM
Назначение 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога спецпредставителем США по Украине открывает новый этап в подходе Вашингтона к урегулированию конфликта. Однако аналитики предупреждают: миссия, возложенная на советника Дональда Трампа, будет сопряжена с серьёзными трудностями. Об этом пишет Der Spiegel.
Келлогу предстоит достичь соглашения, которое будет приемлемым для обеих сторон, что выглядит практически невыполнимым. Усложнил ситуацию сам Трамп, неоднократно заявлявший в ходе предвыборной кампании, что способен урегулировать украинский кризис в течение суток.
План, предложенный генералом в июне 2024 года, предусматривает прекращение огня на текущих линиях фронта и начало переговоров между сторонами. Киев при этом продолжит получать военную помощь, но только при условии готовности к диалогу. Москва, в свою очередь, будет предупреждена о возможном наращивании поддержки Украины в случае отказа от участия в мирных переговорах.
Несмотря на свою сложность, инициатива получила поддержку избирателя: издание Foreign Policy включило Келлога в список ключевых фигур, формирующих взгляды Трампа на международные вопросы. Выступая после назначения, новый спецпредставитель подчеркнул, что считает своим главным инструментом личные договорённости, а не санкции или жёсткое давление. В интервью The Wall Street Journal он выразил уверенность, что ключом к решению проблемы станет стратегия «мира через силу».
Европейские эксперты отмечают: эффективность усилий нового спецпредставителя будет зависеть от умения США выстроить диалог с Кремлём, не игнорируя интересы Киева. Однако громкие обещания Трампа могут сыграть против него самого, если реальных результатов достичь не удастся.
Напомним, ранее Трамп выбрал своим представителем на Незалежной Кита Келлога. До этого 80-летний генерал в отставке работал в Совете национальной безопасности, где был советником по вопросам нацбезопасности при вице-президенте Майке Пенсе.