Миссия невыполнима: Представителю Трампа по Украине предрекли большие трудности

Назначение 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога спецпредставителем США по Украине открывает новый этап в подходе Вашингтона к урегулированию конфликта. Однако аналитики предупреждают: миссия, возложенная на советника Дональда Трампа, будет сопряжена с серьёзными трудностями. Об этом пишет Der Spiegel.

Келлогу предстоит достичь соглашения, которое будет приемлемым для обеих сторон, что выглядит практически невыполнимым. Усложнил ситуацию сам Трамп, неоднократно заявлявший в ходе предвыборной кампании, что способен урегулировать украинский кризис в течение суток.

План, предложенный генералом в июне 2024 года, предусматривает прекращение огня на текущих линиях фронта и начало переговоров между сторонами. Киев при этом продолжит получать военную помощь, но только при условии готовности к диалогу. Москва, в свою очередь, будет предупреждена о возможном наращивании поддержки Украины в случае отказа от участия в мирных переговорах.

Несмотря на свою сложность, инициатива получила поддержку избирателя: издание Foreign Policy включило Келлога в список ключевых фигур, формирующих взгляды Трампа на международные вопросы. Выступая после назначения, новый спецпредставитель подчеркнул, что считает своим главным инструментом личные договорённости, а не санкции или жёсткое давление. В интервью The Wall Street Journal он выразил уверенность, что ключом к решению проблемы станет стратегия «мира через силу».

Европейские эксперты отмечают: эффективность усилий нового спецпредставителя будет зависеть от умения США выстроить диалог с Кремлём, не игнорируя интересы Киева. Однако громкие обещания Трампа могут сыграть против него самого, если реальных результатов достичь не удастся.