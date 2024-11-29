В МИД прокомментировали идею Запада о размещении миротворцев на Украине
МИД: Размещение контингента на Украине будет означать прямое участие в конфликте
В МИД России прокомментировали недавнюю новость о том, что Запад вынашивает планы по размещению миротворцев на Украине. В ведомстве заявили, что подобные действия являются провокацией и означают ещё большее вовлечение Запада в конфронтацию с Россией.
«Если такие планы существуют, а СВР выдаёт всегда обоснованную, выверенную информацию, то конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя. Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать ещё большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Напомним, ранее Служба внешней разведки рассекретила план Запада по оккупации Украины путём введения «миротворческого контингента» в 100 тысяч человек. Земли планируется поделить между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией. Информацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что ввод миротворцев на Украину возможен только с согласия сторон конфликта.
Life.ru