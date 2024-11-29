В МИД прокомментировали идею Запада о размещении миротворцев на Украине

В МИД России прокомментировали недавнюю новость о том, что Запад вынашивает планы по размещению миротворцев на Украине. В ведомстве заявили, что подобные действия являются провокацией и означают ещё большее вовлечение Запада в конфронтацию с Россией.

«Если такие планы существуют, а СВР выдаёт всегда обоснованную, выверенную информацию, то конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя. Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать ещё большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.