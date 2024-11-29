СВР рассекретила документы времён советско-финляндской войны

Служба внешней разведки опубликовала рассекреченные документы, относящиеся к советско-финляндской войне и предшествующим событиям. Об этом в пятницу сообщил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества (РИО) и директор СВР, в ходе круглого стола, посвящённого истории отношений между Советским Союзом и Россией с Финляндией в XX-XXI веках.

По его словам, советская внешняя разведка информировала высшее руководство страны о растущем влиянии нацистских идей в финских военных кругах, а также о пропаганде захвата советской территории Карелии и усилении военного потенциала профашистских отрядов шюцкора, которые фактически стали полноценной армией.

Нарышкин отметил, что в архиве Службы внешней разведки сохранились соответствующие документы, часть из которых была передана Российскому историческому обществу. В общей сложности это более 100 рассекреченных донесений и материалов, которые подробно описывают усилия советской стороны по предотвращению сближения Финляндии с гитлеровской Германией, информирует РИА «Новости».

Советско-финляндская война проходила с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года и завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР получил 40 тысяч квадратных километров финских территорий, включая города Выборг, Сортавала и Кексгольм.