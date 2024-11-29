«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 08:57

СВР рассекретила документы времён советско-финляндской войны

Служба внешней разведки опубликовала рассекреченные документы, относящиеся к советско-финляндской войне и предшествующим событиям. Об этом в пятницу сообщил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества (РИО) и директор СВР, в ходе круглого стола, посвящённого истории отношений между Советским Союзом и Россией с Финляндией в XX-XXI веках.

По его словам, советская внешняя разведка информировала высшее руководство страны о растущем влиянии нацистских идей в финских военных кругах, а также о пропаганде захвата советской территории Карелии и усилении военного потенциала профашистских отрядов шюцкора, которые фактически стали полноценной армией.

Забытая война. Финское вторжение в Россию
Забытая война. Финское вторжение в Россию

Нарышкин отметил, что в архиве Службы внешней разведки сохранились соответствующие документы, часть из которых была передана Российскому историческому обществу. В общей сложности это более 100 рассекреченных донесений и материалов, которые подробно описывают усилия советской стороны по предотвращению сближения Финляндии с гитлеровской Германией, информирует РИА «Новости».

Советско-финляндская война проходила с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года и завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР получил 40 тысяч квадратных километров финских территорий, включая города Выборг, Сортавала и Кексгольм.

Костры, первая помощь и туалеты: Финских женщин готовят к «вторжению» России
Костры, первая помощь и туалеты: Финских женщин готовят к «вторжению» России

А ранее ФСБ рассекретила документы предварительного следствия о зверствах войск 17-й армии вермахта и аресте командующего генерала Эрвина Йенеке, который скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса в Германии.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • СВР РФ
  • ссср
  • Финляндия
  • Сергей Нарышкин
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar