Костры, первая помощь и туалеты: Финских женщин готовят к «вторжению» России
Guardian: В Финляндии запустили курсы выживания для женщин на случай войны с РФ
В Финляндии власти взялись за обучение населения навыкам выживания, что якобы должно пригодиться в случае «нападения» на страну российских войск. Для этого были открыты специальные курсы, запуганные финны от посещения не отказываются. Начали с женщин, сообщает британское издание The Guardian.
«Я не думала, что существует реальная угроза. Но Россия напала на Украину, и мы можем стать следующими», – заявила изданию одна из участниц – 42-летняя Сари.
Первыми обучение прошли 75 женщин. Как говорится в статье, именно слабый пол наиболее сильно обеспокоен «враждебностью» России и переживает о своём будущем. Слушателей курсов учат разводить костры, готовить пищу на открытом воздухе, правильно согреваться, строить туалет и оказывать первую медицинскую помощь.
На данный момент в обучении заинтересованы граждане Финляндии старше 60 лет, отмечается в публикации. Власти несколько лет запугивали финнов, демонизируя Россию, поэтому уровень тревожности в стране достиг максимума, резюмирует автор.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Финляндии, в 140 км от границы с Россией, создадут штаб сухопутных войск НАТО. Таким образом, в финском городе Миккели будет сформирована бронетанковая бригада в составе до 5 тысяч военнослужащих. Однако представители альянса негодуют, оказалось, что Финляндия не располагает качественной инфраструктурой: в плачевном состоянии находятся мосты, дороги, железнодорожные пути. А это будет негативно сказываться на функционировании военной базы, которой критически необходимы хорошие подъездные пути.