Костры, первая помощь и туалеты: Финских женщин готовят к «вторжению» России

В Финляндии власти взялись за обучение населения навыкам выживания, что якобы должно пригодиться в случае «нападения» на страну российских войск. Для этого были открыты специальные курсы, запуганные финны от посещения не отказываются. Начали с женщин, сообщает британское издание The Guardian.

«Я не думала, что существует реальная угроза. Но Россия напала на Украину, и мы можем стать следующими», – заявила изданию одна из участниц – 42-летняя Сари.

Первыми обучение прошли 75 женщин. Как говорится в статье, именно слабый пол наиболее сильно обеспокоен «враждебностью» России и переживает о своём будущем. Слушателей курсов учат разводить костры, готовить пищу на открытом воздухе, правильно согреваться, строить туалет и оказывать первую медицинскую помощь.