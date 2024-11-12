В Финляндии хотят создать особую экономическую зону в приграничных с РФ районах

В Финлянди власти намерены создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в тех регионах, которые примыкают с Россией и больше других страдают от снижения потока туристов после закрытия границ. Так правительство страны хочет помочь местным жителям пережить экономический кризис последних лет. Иициативы уже сформированы в программу и были представлены на заседании.

Речь идёт о районах в восточной части Финляндии, в их числе — Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия и Кайнуу. Власти предлагают местным бизнесменам налоговые льготы и материальную поддержку. Кроме того, правительство видит выход из кризиса в увеличении финансирования научного сектора, в строительстве ветряных электростанций и развитии широкополосной связи. Программа должна стартовать уже в 2025 году и полностью реализоваться за два года.