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Регион
10 ноября, 09:53

Чибис назвал неадекватным поведение Финляндии из-за закрытия КПП на границе с РФ

Закрытие КПП в Карелии и Ленобласти осенью 2023 года со стороны Финляндии является неадекватным. Сами финны переживают от ограничений, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с ТАСС.

«Финны действительно очень неадекватно себя повели», — сказал Чибис.

Он считает, что власти Финляндии ведут себя «странно и непредсказуемо», так как прежде финны приезжали в приграничные населённые пункты за топливом и продуктами. Теперь такая возможность отсутствует. Губернатор добавил, что разорванные коммуникации беспокоят жителей приграничных регионов Суоми.

Финляндия планирует открыть один КПП на границе с Россией
Финляндия планирует открыть один КПП на границе с Россией

Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с РФ, обосновав решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не станут открывать пока обстановка не поменяется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Николай Рюмин
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