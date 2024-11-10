Чибис назвал неадекватным поведение Финляндии из-за закрытия КПП на границе с РФ

Закрытие КПП в Карелии и Ленобласти осенью 2023 года со стороны Финляндии является неадекватным. Сами финны переживают от ограничений, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с ТАСС.

«Финны действительно очень неадекватно себя повели», — сказал Чибис.