Чибис назвал неадекватным поведение Финляндии из-за закрытия КПП на границе с РФ
Закрытие КПП в Карелии и Ленобласти осенью 2023 года со стороны Финляндии является неадекватным. Сами финны переживают от ограничений, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с ТАСС.
«Финны действительно очень неадекватно себя повели», — сказал Чибис.
Он считает, что власти Финляндии ведут себя «странно и непредсказуемо», так как прежде финны приезжали в приграничные населённые пункты за топливом и продуктами. Теперь такая возможность отсутствует. Губернатор добавил, что разорванные коммуникации беспокоят жителей приграничных регионов Суоми.
Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с РФ, обосновав решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не станут открывать пока обстановка не поменяется.
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