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Регион
12 ноября, 01:35

Пограничный тупик: Россия и Финляндия обсудили будущее закрытых переходов

47news: Российские и финские пограничники обсудили перспективы открытия границы

В начале осени пограничные службы России и Финляндии провели встречу, на которой обсудили экономические и социальные последствия закрытия границы. По информации 47news, финская сторона не ожидает открытия погранпереходов раньше конца февраля 2025 года.

Финляндия с ноября 2023 года поэтапно ограничивала работу КПП. Хельсинки поясняли, что меры принимаются из-за потенциальных угроз массового притока мигрантов, которые могут въезжать в страну через Россию. Москва, в свою очередь, отвергала обвинения в содействии нелегальной миграции, подчеркивая, что границу пересекают лица с законным правом на это.

На встрече финские пограничники выразили обеспокоенность спадом сотрудничества с Россией, российские представители отметили сложность содержания приграничной зоны и возведение заграждений на финской стороне «Иматра»—«Светогорск» для сокращения нелегальной миграции.

Финны также обратили внимание на экономические потери в приграничных районах страны, связанные с ограничениями. После закрытия КПП резко сократился поток туристов из России, что привело к снижению доходов малого бизнеса и росту общественного недовольства.

Чибис назвал неадекватным поведение Финляндии из-за закрытия КПП на границе с РФ
Чибис назвал неадекватным поведение Финляндии из-за закрытия КПП на границе с РФ

Ранее Life.ru писал, что Финляндия может открыть один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Это может произойти уже предстоящей зимой.

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Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Тимур Хингеев
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