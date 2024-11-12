Пограничный тупик: Россия и Финляндия обсудили будущее закрытых переходов
47news: Российские и финские пограничники обсудили перспективы открытия границы
В начале осени пограничные службы России и Финляндии провели встречу, на которой обсудили экономические и социальные последствия закрытия границы. По информации 47news, финская сторона не ожидает открытия погранпереходов раньше конца февраля 2025 года.
Финляндия с ноября 2023 года поэтапно ограничивала работу КПП. Хельсинки поясняли, что меры принимаются из-за потенциальных угроз массового притока мигрантов, которые могут въезжать в страну через Россию. Москва, в свою очередь, отвергала обвинения в содействии нелегальной миграции, подчеркивая, что границу пересекают лица с законным правом на это.
На встрече финские пограничники выразили обеспокоенность спадом сотрудничества с Россией, российские представители отметили сложность содержания приграничной зоны и возведение заграждений на финской стороне «Иматра»—«Светогорск» для сокращения нелегальной миграции.
Финны также обратили внимание на экономические потери в приграничных районах страны, связанные с ограничениями. После закрытия КПП резко сократился поток туристов из России, что привело к снижению доходов малого бизнеса и росту общественного недовольства.
Ранее Life.ru писал, что Финляндия может открыть один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Это может произойти уже предстоящей зимой.
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