Рушащиеся мосты и дороги в Финляндии стали проблемой при создании базы НАТО

Финляндия не располагает качественной инфраструктурой, чтобы на её территории можно было разместить войска НАТО на постоянной основе, в частности в плачевном состоянии находятся мосты, дороги и железнодорожные пути. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

Как поясняется, плохие дороги будут затруднять доставку продуктов, топлива, медикаментов на территорию баз НАТО. Подъездные пути крайне важны для функционирования подобных военных объектов, а в Финляндии с этим проблемы. Однако местные власти не согласны с критикой со стороны альянса. Как заявил исполняющий обязанности руководителя региона Ханну Таккула, профинансировать появление хорошей инфраструктуры в Финляндии должен Евросоюз.