Рушащиеся мосты и дороги в Финляндии стали проблемой при создании базы НАТО
Yle: НАТО столкнулось с плохой инфраструктурой при размещении войск в Финляндии
Финляндия не располагает качественной инфраструктурой, чтобы на её территории можно было разместить войска НАТО на постоянной основе, в частности в плачевном состоянии находятся мосты, дороги и железнодорожные пути. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.
Как поясняется, плохие дороги будут затруднять доставку продуктов, топлива, медикаментов на территорию баз НАТО. Подъездные пути крайне важны для функционирования подобных военных объектов, а в Финляндии с этим проблемы. Однако местные власти не согласны с критикой со стороны альянса. Как заявил исполняющий обязанности руководителя региона Ханну Таккула, профинансировать появление хорошей инфраструктуры в Финляндии должен Евросоюз.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Финляндии, в 140 км от границы с Россией, создадут штаб сухопутных войск НАТО. Таким образом, в финском городе Миккели будет сформирована бронетанковая бригада в составе до 5 тысяч военнослужащих. Американский посол в Финляндии Дуглас Хики предупреждал, что не видит условий для размещения постоянных военных баз США. По его мнению, с Финляндией можно просто проводить совместные учения в рамках НАТО.
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