Шесть стран НАТО обвинили Россию в мифической активизации гибридных атак

Министры иностранных дел шести европейских стран обвинили Россию в якобы увеличении гибридных атак на государства НАТО и ЕС. В совместном заявлении, опубликованном представителями Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, утверждается, что эти действия направлены против европейской архитектуры безопасности.

«Увеличение гибридной активности, нацеленной на страны НАТО и ЕС, достигло беспрецедентных масштабов и проявляется в разнообразных формах, что создает серьезные угрозы для безопасности», — говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.