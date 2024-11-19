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19 ноября, 14:39

Шесть стран НАТО обвинили Россию в мифической активизации гибридных атак

Reuters: Главы МИД шести стран ЕС обвинили Россию в активизации гибридных атак

Министры иностранных дел шести европейских стран обвинили Россию в якобы увеличении гибридных атак на государства НАТО и ЕС. В совместном заявлении, опубликованном представителями Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, утверждается, что эти действия направлены против европейской архитектуры безопасности.

«Увеличение гибридной активности, нацеленной на страны НАТО и ЕС, достигло беспрецедентных масштабов и проявляется в разнообразных формах, что создает серьезные угрозы для безопасности», — говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

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А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что наплыв мигрантов на территории Польши, Финляндии и стран Прибалтики является «гибридной атакой» со стороны России и Белоруссии. Она пообещала начать борьбу с приезжими в указанные страны.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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