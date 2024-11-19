Министр обороны ФРГ считает диверсию причиной разрыва кабеля в Балтийском море
Диверсия могла стать причиной повреждения телекоммуникационного кабеля C-Lion1 на дне Балтийского моря, это не могло произойти из-за случайности. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Брюсселе.
«Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь. Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идёт о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идёт о диверсии», — подчеркнул Писториус в беседе с журналистами.
Как уже писал Life.ru, за два дня в Балтийском море были повреждены два кабеля. Изначально стало известно о разрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion1, который проложен по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией. Его длина составляет 1 173 км, он был введен в эксплуатацию в 2016 году и соединяет Хельсинки с немецким городом Росток. Позже выяснилось, что повреждён также подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Финское агентство транспорта и связи Traficom тогда отметило, что причины поломки могут быть разными — от погодных условий до воздействия судов.
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