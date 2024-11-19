Министр обороны ФРГ считает диверсию причиной разрыва кабеля в Балтийском море

Диверсия могла стать причиной повреждения телекоммуникационного кабеля C-Lion1 на дне Балтийского моря, это не могло произойти из-за случайности. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Брюсселе.

«Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь. Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идёт о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идёт о диверсии», — подчеркнул Писториус в беседе с журналистами.