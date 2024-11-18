Между Германией и Финляндией повреждён подводный кабель связи

Телекоммуникационный кабель C-Lion1, который проложен по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией, был повреждён, сообщает газета Ilta-Sanomat. Он проходит вдоль трубопровода «Северный поток».

В понедельник пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia сообщила о возникшей неисправности C-Lion1. Генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила отметил, что работы по устранению проблемы уже начались, и ремонтное судно готово к выходу в море. Хотя точные сроки ремонта пока неизвестны, обычно на восстановление морских кабелей уходит от 5 до 15 дней.

Стоит отметить, что C-Lion1 является единственным финским подводным кабелем, который напрямую соединяет страну с Центральной Европой, и его маршрут был выбран из-за упрощения монтажных работ. Длина кабеля составляет 1 173 км, он был введен в эксплуатацию в 2016 году и соединяет Хельсинки с немецким городом Росток.