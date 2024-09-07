США испугались возможного повреждения подводных кабелей

Американские власти утверждают, что заметили увеличение активности России вблизи международных подводных коммуникаций. По данным телеканала CNN, опирающегося на анонимные источники в правительстве США, существует беспокойство о возможных намерениях Москвы нанести вред критически важной инфраструктуре. В публикации телеканала не приводится конкретных доказательств каких-либо действий России в этом направлении.

По словам информаторов, США обеспокоены возросшей военной активностью российской стороны вокруг ключевых подводных кабелей. Эти действия, по мнению источников, могут увеличить вероятность диверсий против мировой коммуникационной сети. Однако ни одно свидетельство, подтверждающее участие России в саботаже, не представлено.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон следит за активностью ВМФ России по всему миру и выражает обеспокоенность относительно продолжения работы над военно-морскими возможностями, связанными с подводными операциями. В частности, речь идет о деятельности Главного управления глубоководных исследований МО РФ, которое якобы разрабатывает технологии для подводных и надводных беспилотников. И здесь конкретные доказательства этой разработки отсутствуют.