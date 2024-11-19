Второй интернет-кабель за два дня оказался повреждён в Балтийском море

Литовская компания Telia зафиксировала обрыв подводного кабеля связи между Литвой и Швецией, о чём сообщил глава технологического отдела Андрюс Шемешкявичус в эфире LRT. По его словам, инцидент произошёл утром 17 ноября.

Оборванный кабель был обнаружен после того, как пропала связь. Шемешкявичус отметил, что повреждённый узел уже был достаточно старым. Такие повреждения обычно связаны с судоходством. Часто это происходит, когда судно неправильно бросает якорь на мелководье и случайно задевает кабель. Однако это не первый такой случай за последние дни. Ранее был повреждён кабель, соединяющий Финляндию и Германию. Финское агентство транспорта и связи Traficom отметило, что причины поломки могут быть разными — от погодных условий до воздействия судов.

По словам Шемешкявичуса, что оба кабеля пересекаются на площади всего 10 квадратных метров, поэтому случайное повреждение сразу двух линий маловероятно.

«Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьёзное», — отметил он.

Повреждения привели к снижению пропускной способности интернета Telia в Литве на треть, так как часть трафика перенаправляется по резервным маршрутам. Несмотря на это, связь была оперативно восстановлена благодаря обходным линиям.