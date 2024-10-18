«Гибридная атака»: Фон дер Ляйен увидела руку РФ и Белоруссии в притоке мигрантов в ЕС

Наплыв мигрантов на территории Польши, Финляндии и стран Прибалтики является «гибридной атакой» со стороны России и Белоруссии. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС. Она пообещала начать борьбу с приезжими в указанные страны.

«Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», — полагает она.

Участники саммита также обвинили Москву и Минск в «злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище». В ответ на это они планируют усилить миграционный контроль и принять антимиграционные меры на границах с РФ и РБ. Они готовы прибегнуть к любым средствам, заметили на встрече.