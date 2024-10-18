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18 октября, 07:18

«Гибридная атака»: Фон дер Ляйен увидела руку РФ и Белоруссии в притоке мигрантов в ЕС

Урсула фон дер Ляйен уверена, что Россия и Белоруссия атакуют Европу мигрантами

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наплыв мигрантов на территории Польши, Финляндии и стран Прибалтики является «гибридной атакой» со стороны России и Белоруссии. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС. Она пообещала начать борьбу с приезжими в указанные страны.

«Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», — полагает она.

Участники саммита также обвинили Москву и Минск в «злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище». В ответ на это они планируют усилить миграционный контроль и принять антимиграционные меры на границах с РФ и РБ. Они готовы прибегнуть к любым средствам, заметили на встрече.

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Тем временем, в России готовят пакет законопроектов по миграционной политике. Уже решили с 2025 года вдвое сократить число квот на пребывание до 5,5 тысячи разрешений. Также ограничат доступ приезжим к незаконным организациям, которые нелегально содействуют получению документов.

Николай Рюмин
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