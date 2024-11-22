В Крыму рассекретили документы о командире вермахта, который скрывался под чужой фамилией
ФСБ рассекретила документы суда над командиром 17-й армией вермахта Йенеке
17-я армия вермахта. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv
ФСБ рассекретила документы предварительного следствия о зверствах войск 17-й армии вермахта и аресте командующего генерала Эрвина Йенеке, который скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
«В рамках реализации всероссийского проекта «Без срока давности» с целью увековечивания памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило комплекс архивных документов о проведении предварительного и судебного расследования злодеяний, совершённых нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года в ходе знаменитого «Севастопольского судебного процесса» были осуждены за военные преступления», — поделились в ведомстве.
ФСБ рассекретила документы. Фото © Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
12-23 ноября 1947 года прошёл знаменитый «Севастопольский судебный процесс» над 12 германскими военнослужащими, включая генерал-полковника Эрвина Йенеке. Восемь подсудимых, в том числе Йенеке, были приговорены к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, четверо — к 20 годам каторжных работ. В 1955 году после установления дипломатических отношений между СССР и ФРГ осуждённые были репатриированы в Германию, то есть фактически отпущены на свободу.
Среди рассекреченных документов были опубликованы страницы архивных дел в отношении преступлений пособников немецкого генерала – Виллерт Отто, Альберти Гельмут, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама и других. А также опросы свидетелей преступлений и самих осуждённых фашистов.
ФСБ рассекретила документы. Фото © Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
Новые сведения из документов дополняют ранее опубликованные копии рассекреченных материалов и раскрывают многочисленные детали расследования преступлений против мирных жителей и военнопленных, которые совершили нацисты. Кроме того, страницы архивных дел доказывают бесчеловечную политику геноцида, которую проводили немецко-румынскими захватчиками на Крымском полуострове.
Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о резне, произошедшей в марте 1945 года в украинском селе Скопов. Материалы свидетельствуют о зверском убийстве поляками мирных жителей населённого пункта, в том числе женщин и детей. Среди опубликованных документов об этой трагедии — письма инженера Николая Демьянчика, чья семья погибла во время нападения поляков. В обращениях патриарху Московскому и митрополиту Киевскому он описал ужасы, которые довелось ему пережить.