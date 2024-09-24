Выкалывали глаза и сжигали детей заживо: Рассекречены документы о казнях украинцев поляками в 1945 году

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о резне, произошедшей в марте 1945 года в украинском селе Скопов. Материалы свидетельствуют о зверском убийстве поляками мирных жителей населённого пункта, в том числе женщин и детей.

В марте 1945 года в селе Скопов, расположенном в 27 км западнее Перемышля, произошло страшное преступление. Отряд так называемой «Народной стражи» совершил нападение на мирных жителей, убив около 200 человек, в том числе стариков, женщин и детей.

Среди опубликованных документов об этой трагедии — письма инженера Николая Демьянчика, чья семья погибла во время нападения поляков. В обращениях патриарху Московскому и митрополиту Киевскому он описал ужасы, которые довелось ему пережить.

«Мой отец, 81-летний больной старик, униатский священник, был посажен в кровать, где убит ножом, причём ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови», — пишет Демьянчик.

По словам Николая, во время нападения поляки убили всех членов его семьи, включая домработницу. Спустя две недели изверги вернулись в село и устроили «Варфоломеевскую ночь», убив около 200 человек, в том числе стариков, женщин и детей. Жену красноармейца Теклю Пензак сожгли живьём с двумя малолетними детьми.