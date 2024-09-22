Мужчина нашёл человеческие останки времён ВОВ на дачном участке в Ленобласти

Мужчина обнаружил человеческие останки на дачном участке в Тосненском районе Ленинградской области, расположенном рядом с Ям-Ижорой. Как пишет 78.ru, находка была сделана днём, когда хозяин участка начал раскопки для строительства гаража.

Известно, что участок принадлежит нынешним владельцам с 2006 года, а садоводческое товарищество было основано в 1959 году. В годы Великой Отечественной войны на этой территории проходили ожесточённые бои.

Дачный участок, где были обнаружены человеческие останки времён ВОВ. Фото © 78.ru